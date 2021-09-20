Фестиваль «Русское лето» отменили из-за пандемии коронавируса, сообщают «Вести Воронеж» со ссылкой на организаторов мероприятия.

Фестиваль должен был пройти 25 и 26 сентября в Воронеже, но из-за ухудшившейся эпидемиологической ситуации никакой из его форматов стал невозможным. Такое решение вынес местный оперштаб.

До этого «Русское лето» переносили.

Кроме того, из-за коронавируса изменен формат рок-фестиваля «Чернозем». Его посетители должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или перенесенном заболевании. Тем, кто не имеет таких документов организуют бесплатные экспресс-тесты на коронавирус. Из-за этих ограничений группа «Алиса» отказалась ехать на «Чернозем». «В нашем понимании, поход на концерт должен сопровождаться только билетом, а не пропуском из медицинского учреждения или неожиданной сдачей анализов», — сказали музыканты.

Ранее выставки Comic Con Russia и «ИгроМир» были перенесены во второй раз из-за коронавируса.