«Безумные подробности»: источник рассказал об измене Канье Уэста Ким Кардашьян

Американский рэпер Канье Уэст изменил своей супруге Ким Кардашьян «с певицей из топ-листа». Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник, близкий к семье.

Неверность рэпера якобы заставила Ким «превозмогать» — ей было трудно, измена случилась сразу после того, как она родила их пятого сына, Сэйнта.

По данным источника, Ким чувствовала себя не в свой тарелке — «кормление грудью, лишний вес, ребенок в спальне, утренние упражнения и соковые диеты», к тому же Канье часто поздно приходил домой.

«Это было тяжело для Ким, потому что она только что родила, боролась и думала, что все из-за того, как она выглядела — это сильно повлияло на нее», — заявил источник.

Он уточнил, что в то время Канье в основном жил в своей холостяцкой квартире в Голливуде, потому что это было ближе к его студии, и не спешил возвращаться домой к Ким и новорожденному ребенку.

«Среди тех, кто тесно сотрудничал с Канье, не было секретом, что он ей изменял после рождения Сэйнта. Во время своего тура Saint Pablo Tour он крутился перед своей командой, признаваясь, что спал с девушками за спиной Ким», — сказал источник.

По его данным, это ошеломляло наблюдателей, так как поначалу никто не мог поверить в признания Уэста. Позже музыкант стал «вдаваться в безумные подробности» о своих похождениях, все это было очень «наглядно».

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