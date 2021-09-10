Мария Кожевникова пожаловалась на глубокую депрессию

Актриса Мария Кожевникова рассказала о тяжелом периоде жизни в Instagram.

По словам Кожевниковой, ей впервые в жизни необходима поддержка. «Простите, не готова рассказывать, что со мной происходит, я в глубокой депрессии, а для меня это совсем чужеродное состояние, которым считаю неправильным делиться», — призналась она. «Я стараюсь найти «дверь», вера в Господа, работа со специалистами и бытовые задачи немного отвлекают. Надеюсь справлюсь и найду выход, если не можешь изменить ситуацию , остается только изменить свое отношение , эмоции, но смирение мне дается крайне сложно», — поделилась актриса.

Что именно произошло, она рассказывать не стала.

Ранее сообщалось, что врачи Брюсселя назначают страдающим депрессией бесплатный поход в музей.