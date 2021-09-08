Актера Владимира Талашко обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Маркетолог Мария Матрос заявила, что ее изнасиловал звезда фильма «В бой идут одни старики», преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимир Талашко.

По словам женщины, это произошло, когда ей было 17 лет. Артист якобы предложил ей поступить в университет Карпенко-Карого и пригласил к себе домой на недели позже экзаменов. «Я подумала, что он знает, что делает. Когда я приехала, мы поговорили об экзамене, хотя это не очень его интересовало, и он начал ко мне приставать», — цитирует девушку украинский сайт «Общественное. Новости».

Далее, утверждает Матрос, она напомнила мужчине о его возрасте и заявила, что не хочет близости. «И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее », — сказала женщина. Потом она не хотела поднимать скандал вокруг имени известного человека, но теперь решила высказаться, поскольку Талашко обвинили в домогательствах другие.

Сам Талашко отказался комментировать обвинения Матрос, заявив, что впервые о них слышит.

В августе экс-студентки киевского университета обвинили Талашко в домогательствах, но их заявления он также отрицал.