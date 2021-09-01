Безрукова рассказала, как прошло их знакомство с Вайнштейном

Российская актриса Ирина Безрукова рассказала в интервью News.Ru о знакомстве с американским продюсером Харви Вайнштейном, который ныне отбывает тюремный срок по делу о харассменте. По словам артистки, это произошло на одном из Московских кинофестивалей.

«Я спросила Харви Вайнштейна, узнает ли он меня, и напомнила, что снималась в получившем «Оскар» чешско-британском фильме «Коля», прокатом которого ранее занимался Харви. «Прекрасный фильм! Вы играли маму мальчика, я вас помню!» — отреагировал Вайнштейн. Я поблагодарила Харви за прекрасный прокат, — поделилась Безрукова. — Он вел себя вежливо, светски, не выглядел никаким монстром. Меня он не домогался, вел себя достойно».

В марте 2020 года Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения за насилие над девушками.