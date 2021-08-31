Андреасян отказался от «разборок» с мужем Кудрявцевой

Российско-армянский продюсер, сценарист и режиссер Сарик Андреасян отказался от «разборок» с мужем Леры Кудрявцевой хоккеистом Игорем Макаровым, который вызвал режиссера на мужской разговор после конфликта на «Новой волне». Об этом он написал в Instagram.

Андреасян ополчился против Кудрявцевой из-за того, что во время конкурса «Новая волна» она пошутила, что у него много фильмов, но хорошего в них мало. В ответ Андреасян оскорбил Кудрявцеву, назвав ее тварью, а также попросил ее «не раскрывать свой грязный рот».

Супруг телеведущей Игорь Макаров возмутился словами кинодеятеля и предложил режиссеру встретиться, «если духа хватит».

Однако Андреасян встречаться с Макаровым не намерен.

«Если я и приду, то только для того, чтобы услышать извинительную речь Леры, ее мужа и руководства «Новой волны». Я живу в правовом государстве и и решаю вопросы исключительно в правовом поле», — прокомментировал он предложение супруга Кудрявцевой.

Кроме того, режиссер указал, что «у него не морда», он не любит хоккей, ему не нравится, когда «прижимают к бортику» и он не разговаривает «по фене».

Также Андреасян посетовал на то, что организаторы «Новой волны» не принесли ему извинения за инцидент, и возмутился, что телеведущая сама оскорбила его, а теперь строит из себя жертву.

Сама Лера Кудрявцева в интервью Starhit сказала, что не знакома с киноработами Андреасяна и это была просто «сценарная шутка», однако ее обидели слова режиссера и что после этого он не может называться мужчиной.