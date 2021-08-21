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В театре Ермоловой назвали «домыслами» содержание письма уволенных артистов к Путину

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Директор московского театра имени Ермоловой Сергей Кузоятов объяснил «Газете.Ru» массовые сокращения в труппе, о которых артисты рассказали в письме Владимиру Путину. По словам Кузоятова, опубликованное в прессе послание российскому президенту с просьбой проверить работу худрука Олега Меньшикова было написано уже давно.

«Артисты обратились к президенту более месяца назад, а сейчас решили выдать информацию за свежую. Но это не так. Мы знакомы с текстом письма, реагировать здесь не на что, в нем домыслы артистов», — сказал директор театра.

Он добавил, что актеров «не увольняют, а сокращают — в связи с финансовой необоснованностью содержания».

«Актеры, которые попали под сокращение, за последние 30 лет сыграли в спектаклях максимум шесть ролей. Некоторые из них вообще не появлялись в театре, приходили максимум за материальной помощью, зарплатой. Когда мы пытались их привлечь к участию хоть в какой-то роли из репертуара театра, они приносили медицинские отводы, говорили, что физически не могут работать. А сейчас начинают поливать грязью Олега Евгеньевича [Меньшикова] и рассказывать, что их вообще не занимают, — заявил Кузоятов. — Мы пытались, но эти люди ничего не хотят делать. Они привыкли получать деньги просто так и продолжают давить, что мы им чем-то обязаны. Просто привыкли так жить, а сейчас их этой возможности лишили. Вывернутая история».

Согласно директору, именно он, а не Меньшиков, подписывал приказ об увольнении ряда артистов.

«Желтая пресса поддерживает этих актеров, тиражируя всякую нечисть относительно Меньшикова. Но никто не учитывает, что он снял с себя полномочия директора — и приказ об увольнении подписывал я, занимающий данную должность с 25 июня 2021 года», — подчеркнул Кузоятов.

Как рассказал представитель театра, руководство планировало лично рассказать артистам о сокращении, но в дело вмешался профсоюзный комитет, распространивший информацию через СМИ.

«Мы действуем в рамках законодательства нашей страны. Поэтому руководство в первую очередь запросило мнение первичного профсоюзного комитета, существующего в нашем театре. Это было сделано для того, что после учета их мнения пообщаться с каждым из актеров по отдельности. Но нам такой возможности не предоставили. Вместо этого они распространили информацию везде, да еще и в неадекватном свете. В итоге некоторые наши артисты узнали о сокращении из прессы. Нам не дали возможность пообщаться с людьми напрямую, и возникла вакханалия», — добавил директор.

Кузоятов также заверил, что нынешнее руководство театра Ермоловой хочет оставаться «адекватным работодателем».

«Нас поставили в сильно неудобное положение перед нашими же сотрудниками. А мы хотим оставаться адекватным работодателем, готовым идти на разговоры и компромиссы», — сказал он.

21 августа в СМИ было опубликовано обращение уволенных из театра Ермоловой артистов к Путину с просьбой проверить деятельность Меньшикова. В письме отмечается, что действующее руководство приняло решение об увольнении 29 сотрудников — и такие действия, по их мнению, не являются законными.

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