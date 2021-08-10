Звезду фильма «В бой идут одни старики» Талашко обвинили в домогательствах

Преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения, звезду советского кинохита «В бой идут одни старики» Владимира Талашко обвинили в сексуальных домогательствах, пишет РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Обвинения выдвинули экс-студентки университета. Министерство культуры и информационной политики страны уже отреагировало на претензии женщин, выразило встревоженность и инициировало служебное расследование. Ведомство рекомендовало руководству университета способствовать оперативной проверке всех приведенных выпускницами фактов.

Талашко обвинения отрицает. «Я не знаю, откуда растут ноги, но ничего подобного не было», — заявляет он.

В самом университете отметили, что официальные обращения и жалобы на домогательства со стороны преподавателей вуза к ним не поступали.

В 1973 году Талашко сыграл одного из главных героев фильма «В бой идут одни старики» — старшего лейтенанта Скворцова. В одном из самых известных эпизодов картины он исполняет песню «Нiч яка мiсячна».

Ранее актриса Эвелина Бледанс рассказала о домогательствах со стороны известного режиссера.