Сын Боярского рассказал о состоянии артиста после COVID-19

Сын народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей в беседе с РИА «Новости» рассказал, как чувствует себя его отец после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

Сейчас, по его словам, Боярский находится дома после лечения от коронавируса. Боярский-младший уточнил, что болезнь протекала в легкой форме без поражения легких.

Ранее сам Боярский рассказывал, как чувствует себя после заражения коронавирусом. Он порекомендовал поклонникам обязательно прививаться, потому что благодаря вакцинации заболевание проходит в легкой форме.

О том, что Михаила Боярского госпитализировали в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга с коронавирусом, стало известно 14 июля. Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского и художественный руководитель театра имени Ленсовета, уточняла, что температуры у артиста не было.