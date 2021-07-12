Ирина Апексимова стала заслуженной артисткой России

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 11 июля, присвоил директору Театра на Таганке Ирине Апексимовой звание заслуженного артиста России, указано на официальном портале правовой информации.

Апексимова получила звание «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

В тот же день, Владимир Путин наградил директора Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Марину Лошак и народного артиста России, член Союза кинематографистов России Дмитрия Харатьяна медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Медалью ордена III степени также наградили Илью Резника, члена Союза Литераторов России.

Кроме того, артист Государственного академического Малого театра Борис Невзоров был награжден орденом Дружбы.

Ранее президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества убитых в Сочи судебных приставов.