Глава цыганской организации заявила, что Сличенко изменил отношение к своей народности

Руководитель Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежда Деметер заявила «Газете.Ru», что благодаря творчеству Николая Сличенко отношение к народности изменилось в лучшую сторону. Сличенко, руководитель театра «Ромэн» скончался 2 июля на 87-м году жизни.

«Это был абсолютно особый человек. Он объездил весь мир, и все узнали о театре «Ромэн» благодаря ему. Его успех поспособствовал тому, что к цыганам стали относиться намного лучше, чем до того, как он пел. Его искусство заставляло относиться к цыганам хорошо и порождало волну симпатий», — сказала Деметер.

Глава организации добавила, что в связи с трагедией «все цыгане осиротели, в каждом цыганском доме плачут». Собеседница отметила, что сейчас ей тяжело говорить об организации мероприятия памяти Сличенко.

«Я думаю, главным мероприятием было бы название театра его именем», — предложила Деметер. — Не знаю, как теперь театр будет существовать без него. Человек 40 лет с этим справлялся. Были, конечно, и разногласия, но он всем помогал и никому не отказывал. Он и красив, и талантлив, и человек необыкновенный, — в нем собрались все самые положительные качества».

Народный артист СССР Николай Сличенко ушел из жизни 2 июля в возрасте 86 лет. Он сыграл более 60 ролей в спектаклях («Четыре жениха», «Цыганка Аза», «Живой труп») и снялся в фильмах «В дождь и солнце», «Свадьба в Малиновке», «Трудное счастье», «Похищение» и других. С 1977 по 2021 год Сличенко являлся руководителем «Ромэна».