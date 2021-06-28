Актриса Вера Сотникова попала в больницу с коронавирусом

Актриса театра и кино Вера Сотникова заразилась коронавирусом и попала в больницу. Об этом она рассказала в своем Instagram.

В публикации артистка написала, что в прошлый понедельник, 21 июня, собиралась сделать первую прививку от коронавируса, а через две недели — вторую, чтобы получить сертификат для поездки на Каннский фестиваль.

Однако Сотникова не успела сделать первый укол — в тот же день ее состояние ухудшилось. По словам актрисы, у нее «выкручивало» руки, ноги, болела кожа на всем теле, «драло» горло, поднялась температура, повысилось давление.

Она обратилась к своим поклонникам и попросила их привиться.

«Не слушайте никого, кто против прививок. Реально можно заболеть так, что домой после больницы можно не вернуться», — отметила Сотникова.

Ранее в Москве была госпитализирована народная артистка России Вера Алентова.

Вера Сотникова — актриса театра и кино, телеведущая. Снималась в фильмах «Самая обаятельная и привлекательная», «Завтрак с видом на Эльбрус», «Королева Марго» и др.