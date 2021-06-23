Локи подтвердил слухи о своей ориентации в сольном сериале

В вышедшем в онлайн-сервисе Disney+ третьем эпизоде сериала «Локи» главный антигерой рассказал о своей сексуальной ориентации.

Общаясь со своей женской версией из другого измерения, персонаж Тома Хиддлстона заявляет, что у него были интимные контакты и с мужчинами, и с женщинами. Фанаты персонажа и ранее подозревали об этом.

Режиссер «Локи» Кейт Херрон у себя в Twitter подтвердила, что персонаж Тома Хиддлстона теперь по канону бисексуален, как и она сама.

Ранее сообщалось, что герой экранизаций комиксов Marvel Локи Лафейсон оказался гендерфлюидом — то есть персоной с непостоянной гендерной идентичностью. В одном из кадров сериала «Локи» появляется досье на персонажа, и «флюидный» указано в графе «пол».

Известно, что Локи в комиксах способен менять половую принадлежность и становиться то мужчиной, то женщиной. Поклонники комиксов Marvel давно считали его членом ЛГБТ-сообщества.