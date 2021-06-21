Близкие МакSим рассказали о состоянии введенной в кому певицы

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) остается в искусственной коме на аппарате ИВЛ в частной клинике, пишет mk.ru со ссылкой на близких артистки.

По их словам, самочувствие звезды 21 июня было не хуже и не лучше, чем в последние несколько дней. «Она пока в медикаментозном сне, еще не вывели. Никаких значительных изменений в самочувствии нет», — рассказала представительница певицы.

Сейчас медики наблюдают за динамикой состояния МакSим и применяют изученные методы лечения.

Марина Абросимова была госпитализирована несколько дней назад после концерта в Казани. Почувствовав простудные симптомы, она сделала тест на коронавирус, оказавшийся отрицательным, и отыграла концерт с температурой 39. Следующий тест, третий за несколько дней, коронавируса также не показал.

В больнице врачи обнаружили у певицы поражение легких 40%. Ее подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Ранее представители МакSим рассказали о ходе ее лечения.