Экс-солисту «Лесоповала» сломали челюсть после концерта в Сочи

Певец Руслан Казанцев госпитализирован в одну из больниц Сочи со сломанной челюстью, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на самого артиста.

Казанцев, который был солистом группы «Лесоповал» с 1996 по 2000 год, 13 июня после выступления он вместе со своим звукорежиссером приехал в частный отель в Адлерском районе, где до этого снял жилье с супругой и друзьями. Мужчины отдыхали в номере, однако, когда они вышли на балкон, на них якобы напала хозяйка дома. «Мы спокойно обсуждали наши темы, у нас не было никакой гулянки, не было ни женщин, ни гитар, ни магнитофонов», — рассказывает Казанцев.

Хозяйка, по его словам, назвала отдыхающих алкоголиками и пригрозила выгнать. Когда они снова вышли на балкон, ситуация повторилась. «Я встал на колени перед ней, поцеловал руку и сказал: «Тетя Света, пожалуйста, не ругайте нас. Мы ведь не гуляем, не скандалим, не шумим. Мы просто обсуждаем наши текущие дела, рабочие моменты». На что она опять была чем-то недовольна, фыркнула и убежала», — рассказывает певец, утверждая, что при этом женщина кричала очень громко.

Когда хозяйка дома пришла в третий раз, артист отреагировал на ее визит в резкой форме. Она вернулась с супругом и сыном, и после обмена репликами Казанцев, вспоминает он, получил удар в голову. «Когда я лежал на асфальте и корчился от боли, эти люди надо мной издевались. Говорили, что это я сам упал, а когда приехала скорая, называли артистишкой погорелого театра, который играет роль, притворяется. Я уже с ними не разговаривал, у меня очень сильно болела голова», — говорит певец.

В больнице ему диагностировали перелом челюстно-орбитального комплекса. Артист не может нормально есть и чистить зубы, он будет недееспособен как минимум в течение двух месяцев. «Придется, скорее всего, делать операцию — вставлять пластины или скобы из-за двойного перелома со смещением», — говорит он. Конфликтовавшая с ним семья пока Казанцева в больнице не навещала.

Сейчас Казанцев планирует провести судебно-медицинскую экспертизу и написать заявление в прокуратуру и Следственный комитет с требованием расследовать случившееся.

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