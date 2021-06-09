Хованский полностью признал вину

Видеоблогер и рэпер Юрий Хованский, задержанный по подозрению в экстремизме, полностью признал вину, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Следственный комитет.

«Задержан по статье 205 части 2 УК РФ. В свое время исполнял песню с оправданием, так сказать, терроризма, в этом полностью раскаиваюсь и признаю свою вину», — заявил Хованский.

По данным следствия, Хованский не позднее 3 июля 2020 года исполнил и опубликовал в интернете песню, которая, по мнению экспертов СК, содержит признаки публичных призывов к террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и его пропаганду. Кроме того, в песне Хованского замечены признаки угроз и унижения по национальному признаку на фоне оправдания необходимости террористических актов.

Ранее Следственный комитет прокомментировал задержание видеоблогера Хованского.

В квартире блогера был произведен обыск, сотрудники полиции изъяли несколько компьютеров, устройство для употребления марихуаны, а также пистолет.