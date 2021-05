Park Live перенесли на год

Музыкальный фестиваль Park Live в Москве снова перенесли, передает Super.

Отмена шоу связана с санитарными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Организаторы обещают привезти западных звезд летом 2022 года и растянуть мероприятие на три уикенда.

Один из крупнейших московских фестивалей Park Live не состоялся в 2020 году из-за пандемии коронавируса. Организаторы планировали в 2021 году привезти сохраненный лайн-ап. Новые даты выступлений на Park Live в 2022 году уже согласовали Deftones (они выступят в России впервые за восемь лет) My Chemical Romance, Placebo, Gorillaz и The Killers. Организаторы ведут переговоры о новых датах с группами Slipknot и The Offspring.