Аффлек и Лопес отправились в отпуск через 17 лет после разрыва

Актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес отправились вместе в отпуск на горнолыжный курорт в Монтане, передает Daily Mail.

Журналисты смогли снять Аффлека, находившегося в одном автомобиле с экс-избранницей. Ранее их также видели вместе в особняке Лопес в Лос-Анджелесе.

В апреле Дженнифер Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, отношения с которым длились с 2017 года. Они пообещали продолжать работать вместе и поддерживать друг друга в общих проектах. «Мы желаем друг другу только лучшего, как и детям друг друга. Из уважения к ним все, что хочется выразить — это благодарность всем за добрые слова и поддержку», — заключили знаменитости.

В январе 2021 года 48-летний Бен Аффлек также расстался с последней избранницей — 32-летней актрисой Аной де Армас.

Аффлек и Лопес расстались 17 лет назад, разорвав помолвку и отменив свадьбу.