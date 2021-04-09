Бутусов рассказал об обстоятельствах распада группы «Наутилус Помпилиус»

Рок-музыкант Вячеслав Бутусов в передаче «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» на телеканале «Россия 1» рассказал о причинах распада группы «Наутилус Помпилиус».

По словам Бутусова, который был фронтменом группы, музыканты не были готовы к расколовшим группу обстоятельствам. «Уход музыкантов из коллектива и смена составов — произошло недоразумение между людьми. Мы, по большому счету, находились в растерянности на определенном этапе. И это отразилось на том, что мы прекратили существование в том виде, в котором оно было на тот момент», — цитирует Бутусова РИА «Новости».

«Наутилус Помпилиус» просуществовал с 1982 по 1997 год. За 15 лет музыканты выпустили 12 студийных альбомов.

Ранее артист Сергей Рост объяснил свой конфликт с шоуменом, экс-коллегой по юмористической передаче «Осторожно, модерн!» Дмитрием Нагиевым. Рост и Нагиев вместе работали на радиостанции «Модерн», с 1996 по 1998 исполняли главные роли в передаче «Осторожно, модерн!», однако после дуэт прекратил существование.