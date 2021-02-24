Бывший жених Бузовой Манукян перенес операцию

Блогер и музыкант Давид Манукян рассказал в Instagram о перенесенной накануне операции.

В Stories он опубликовал видеоролики, записанные в клинике. Голова Манукяна перевязана, лицо отекло, ему приходится соблюдать постельный режим. По словам артиста, его всю ночь тошнило, он потерял голос, однако сейчас он чувствует себя лучше.

Какую именно операцию пришлось сделать, бывший жених звезды реалити-шоу Ольги Бузовой не уточняет.

До этого Давид Манукян получил травму на съемках очередного сезона «Танцев со звездами». Манукян выступал на проекте в паре с Дарьей Палей, однако победителем шоу стал поп-исполнитель Сергей Лазарев.