Власти Нью-Йорка объявили об открытии кинотеатров в штате на фоне пандемии

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил об открытии кинотеатров в регионе, на которые ранее были введены ограничения на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что зрители смогут посетить кинотеатры с 5 марта 2021 года.

При этом он подчеркнул, что посетители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию, а также носить средства индивидуальной защиты.

Кроме того, кинозал должен быть заполнен не более чем на 25%, а количество людей в нем не должно превышать 50 человек.

Ранее в штате в ходе вакцинации от коронавируса скончались 23 человека.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 112,1 млн заболевших, свыше 87,6 млн человек выздоровели, а более 2,4 млн пациентов умерли. В России выявили более 4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».