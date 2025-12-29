В Совфеде подвели итоги переговоров США и Украины

Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале подвел итоги прошедших 28 декабря переговоров по Украине, назвав их «важным событием» для урегулирования.

Он указал, что старт «реальному переговорному процессу дал разговор президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Ключевой договоренностью он назвал создание двух переговорных треков по безопасности и экономике. Парламентарий также отметил «выверенные и сбалансированные» американские оценки переговоров.

«Есть ощущение наметившегося движения вперед. <…> Ясно одно - ключи к урегулированию у России и США, европейцы будут продолжать гадить, а Зеленский продолжит нервно курить в сторонке. Что и требовалось доказать», — написал Косачев.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Карелом Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джузеппе Мелони и Кирой Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в России заявили о «территориальном тупике» Зеленского после встречи с Трампом.