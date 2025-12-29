Врач дала советы, как пережить новогодний стол без проблем с животом

Британский врач общей практики Клэр Меррифилд в беседе с Daily Mirror призвала людей с синдромом раздраженного кишечника (СРК) избегать включения брюссельской капусты в новогоднее меню.

По словам специалиста, это связано не с вкусом овоща, а с его воздействием на пищеварение, особенно у тех, кто страдает от кишечных расстройств.

Меррифилд отметила, что примерно каждый пятый британец сталкивается с СРК, при котором возникают спазмы, вздутие живота, диарея или запоры. Симптомы могут проявляться внезапно или сохраняться неделями, и одной из эффективных мер является корректировка рациона.

Праздничные столы представляют собой особую сложность для людей с СРК, так как обычно включают жирную пищу, алкоголь и продукты, способные усиливать газообразование. Врач рекомендует заменять брюссельскую капусту менее «газообразующими» овощами, например морковью, горохом или стручковой фасолью. Несмотря на то, что капуста относится к низкокалорийным продуктам, она провоцирует усиленное газообразование у некоторых людей, что вызывает дискомфорт.

Кроме того, Меррифилд советует ограничивать потребление жирной пищи и сладостей, таких как шоколад, сырные блюда и десерты, которые могут усиливать симптомы СРК. Врач также рекомендовала включать более легкие варианты закусок и десертов, контролировать употребление кофе и алкоголя и отдавать предпочтение напиткам без кофеина, фруктовой воде или мятному чаю.

Специалист подчеркнула важность контроля стресса, который усугубляет симптомы СРК. Она рекомендовала простые дыхательные техники и практики осознанности, чтобы снизить тревогу во время семейных встреч и праздников.

Меррифилд также обратила внимание на важность удобной одежды за столом: свободные вещи помогают избежать дискомфорта, связанного с вздутием живота. По ее словам, при соблюдении диеты, умеренном употреблении жирных продуктов и алкоголя, а также внимательном отношении к стрессу, праздник можно провести с комфортом, минимизируя неприятные проявления СРК.

