Украинские военнослужащие перекрыли дороги, ведущие к городу Рени в Одесской области, и тем самым оставили местных жителей без продуктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, в настоящее время в населенном пункте наблюдаются серьезные проблемы с поставками продовольствия.

«Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд», — отметил он.

В силовых структурах подчеркнули, что пропускная способность дорог для транспортировки продуктов используется бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого жители Рени остались без помощи и подвоза необходимых товаров.

27 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей в микрорайоне Корабел в Херсоне. По его словам, находящиеся в городе украинские военнослужащие специально ходят только в гражданской одежде.

Ранее украинских солдат обвинили в минировании прибрежных зон Херсона.