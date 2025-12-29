Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

Город в Одесской области остался без еды из-за действий ВСУ

РИА Новости: бойцы ВСУ перекрыли дороги в Рени, оставив местных жителей без еды
Oleg Petrasiuk/Ukraine's 24th Mechanized Brigade/AP

Украинские военнослужащие перекрыли дороги, ведущие к городу Рени в Одесской области, и тем самым оставили местных жителей без продуктов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

По словам источника агентства, в настоящее время в населенном пункте наблюдаются серьезные проблемы с поставками продовольствия.

«Жители сообщают, что в магазинах пусто, а цены на рынке взлетели в семь и более раз, потому что украинская власть предпочла перебросить военную логистику на вспомогательные направления, которые использовались для гражданских нужд», — отметил он.

В силовых структурах подчеркнули, что пропускная способность дорог для транспортировки продуктов используется бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Из-за этого жители Рени остались без помощи и подвоза необходимых товаров.

27 декабря губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что операторы дронов ВСУ прячутся в квартирах мирных жителей в микрорайоне Корабел в Херсоне. По его словам, находящиеся в городе украинские военнослужащие специально ходят только в гражданской одежде.

Ранее украинских солдат обвинили в минировании прибрежных зон Херсона.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524569_rnd_5",
    "video_id": "record::cd5436b3-9723-4251-9e28-a719e246b0b5"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+