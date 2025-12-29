В Челябинске ФСБ задержала экс-замглавы собственной безопасности ГУМВД

В Челябинске по подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший заместитель начальника оперативно-розыскной части собственной безопасности. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

По информации РИА Новости, им оказался полковник Максим Блинников. Возбуждено уголовное дело.

Предполагается, что в период с 2023 по 2025 год Блинников частями получил взятку от предпринимателя в размере 1,8 млн рублей.

По версии следствия, за данную сумму подозреваемый предоставлял коммерсанту информацию о проводимых в отношении него оперативно-розыскных мероприятиях, а также давал ему консультации «по формированию позиции защиты» во время общения с силовыми структурами.

В сообщении отмечается, что по месту жительства фигуранта дела прошли обыски и в данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения, а также предъявлении обвинения.

Блинников был уволен со своего поста 24 декабря.

