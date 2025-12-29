В России заявили о «территориальном тупике» Зеленского после встречи с Трампом

Военкор Коц: Зеленский оказался в территориальном тупике после встречи с Трампом

Военный корреспондент Александр Коц по итогам встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в своем Telegram-канале заявил о «территориальном тупике» для украинского лидера.

По его словам, «единственное существенное», что сказал Трамп по итогам переговоров – Украина потеряет еще больше территорий, если не согласится на сделку.

«И это правда. По ключевым вопросам согласия нет. Оно и не ожидалось. А Владимир Путин на днях сказал, что не очень-то нам и нужен вывод украинских войск. Проводим силой», — написал Коц.

Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции после встречи с коллегой Владимиром Зеленским заявил, что «сделку» по Украине лучше заключить сейчас. Американский политик предупредил, что в противном случае под контроль РФ перейдут новые территории.

«Часть этих территорий уже взята, за какую-то часть, возможно, еще идет борьба, но она может быть взята в ближайшие несколько месяцев», — высказал мнение лидер США.

Ранее Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет успеха для Украины.