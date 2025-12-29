«Конечно, будет приятно»: чего не хватает вице-чемпиону мира по шахматам

Российский шахматист Владислав Артемьев на чемпионате мира по рапиду в Дохе занял второе место. После соревнований он рассказал, чего ему не хватает на турнирах.

«Мне, естественно, будет приятно выступать под российским флагом и гимном. Наверняка сейчас идут переговоры, все-таки это довольно сложный процесс. Но, честно говоря, я отношусь к этому немного проще, ведь все равно все знают, из какой я страны. Но, безусловно, мне будет приятно, если нам вернут флаг и гимн», — приводит слова Артемьева РИА Новости.

Ранее генассамблея ФИДЕ проголосовала за снятие всех санкций с российских и белорусских шахматистов. Затем она поддержала проект резолюции от совета ФИДЕ, где речь шла о допуске только юниоров, а касательно взрослых спортсменов и сборных предлагался нейтральный статус. Глава организации Аркадий Дворкович заявил, что окончательное решение будет принято после консультаций с Международным олимпийским комитетом (МОК).

Владислав Артемьев на турнире в Дохе набрал 9,5 очков. Он уступил лишь норвежцу Магнусу Карлсену, который стал чемпионом, заработав 10,5 очков.

