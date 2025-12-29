В Британии рассказали о попытке политического самоубийства Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский мог приехать во Флориду для того, чтобы сохранить лицо и совершить политическое самоубийство в безвыходной ситуации. Об этом заявил глава Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй в эфире YouTube-канала.

По его словам, в резиденции президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго всегда кто-то оказывается в проигрыше.

«Возможно, сегодня была попытка Зеленского сохранить лицо и вынужденно принять яд, но в окружении множества именитых джентльменов и леди, по сути, при полном параде Белого дома Трампа», — выразил мнение политик.

Накануне Трамп и Зеленский провели переговоры во Флориде, в резиденции Мар-а-Лаго. По итогам встречи стороны заявили о заметном сближении позиций по возможному соглашению о прекращении боевых действий на Украине. Одновременно они признали, что ключевые параметры урегулирования, прежде всего территориальный вопрос и будущее Донбасса, остаются нерешенными. Трамп отметил, что через несколько недель станет понятно, способны ли переговоры перейти в стадию конкретных договоренностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России заявили, что ЕС и Украина закладывают «мины» в мирный план по урегулированию.