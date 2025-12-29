«Эпичные кадры с Камчатки»: экскаваторы с людьми утонули в растаявших сугробах

SHOT: экскаваторы утонули в растаявших сугробах на Камчатке и попали на видео

На Камчатке экскаваторы утонули в растаявших сугробах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Несколько дорог в регионе перекрыты, в четырех поселках Елизовского района пропал свет», — говорится в публикации.

На кадрах заметно, как два экскаватора боком погрузились под растаявший снег, при этом у водителей, которые сидят в кабине, выехать не получается.

