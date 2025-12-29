Размер шрифта
«Эпичные кадры с Камчатки»: экскаваторы с людьми утонули в растаявших сугробах

SHOT: экскаваторы утонули в растаявших сугробах на Камчатке и попали на видео
Кадр из видео/Telegram

На Камчатке экскаваторы утонули в растаявших сугробах. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«На полуострове выпало больше двух месячных норм осадков. Несколько дорог в регионе перекрыты, в четырех поселках Елизовского района пропал свет», — говорится в публикации.

На кадрах заметно, как два экскаватора боком погрузились под растаявший снег, при этом у водителей, которые сидят в кабине, выехать не получается.

До этого в центре Хабаровска патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius, водитель которого проигнорировал просьбу правоохранителей об остановке. ДТП произошло на перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина. На место вызывали сотрудников экстренных медицинских служб.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала Amur Mash, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался.

Ранее последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео.
 
