Новости политики

Норвежский профессор назвал необходимое условие для урегулирования на Украине

Профессор Дизен: для разрешения конфликта на Украине надо признать его причины
Станислав Красильников/РИА Новости

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что для урегулирования конфликта на Украине необходимо признать его коренные первопричины. Эксперт высказался о ситуации на своей странице в социальной сети X.

«Признание коренных причин войны — это не «пророссийская» позиция, а необходимое условие для урегулирования конфликта и спасения Украины», — написал он.

Дизен отметил, что страны — члены НАТО в 2014 году свергли руководство Украины. Впоследствии власти США и Соединенного королевства начали воссоздавать с нуля украинские разведывательные службы. При этом данные структуры формировались в качестве доверенных лиц британской секретной службы MI6 и американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

22 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что США на высшем уровне признали, что одной из первопричин начала конфликта на Украине стало напористое расширение НАТО к российским границам. По словам дипломата, в последнее время Вашингтон предпринял ряд шагов в верном направлении, но у Москвы все равно остаются вопросы по Украине.

Ранее Путин заявил, что РФ намерена устранить причины конфликта на Украине.

