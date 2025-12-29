В Британии обратили внимание на выражение лица Зеленского на переговорах с Трампом

Sky News: выражение лица Зеленского после заявлений Трампа говорит само за себя

Выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского и реакция на заявления президента США Дональда Трампа по итогам переговоров «говорит сама за себя». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Временами он [Зеленский] выглядел раздраженным — например, когда Трамп пренебрежительно отнесся к крайне важным переговорам, заговорив о еде в Мар-а-Лаго и физической форме генералов украинского лидера. Детская забава», — говорится в тексте.

Еще одним «запоминающимся моментом» журналисты назвали эпизод, когда «Зеленский потерял самообладание». Он пожал плечами, а затем рассмеялся, когда Трамп сказал: «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха», пишет Sky News.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в США увидели «благосклонное отношение» Трампа к позициям Москвы после встречи с Зеленским.