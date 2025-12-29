Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

В Британии обратили внимание на выражение лица Зеленского на переговорах с Трампом

Sky News: выражение лица Зеленского после заявлений Трампа говорит само за себя
Jonathan Ernst/Reuters

Выражение лица украинского лидера Владимира Зеленского и реакция на заявления президента США Дональда Трампа по итогам переговоров «говорит сама за себя». Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Временами он [Зеленский] выглядел раздраженным — например, когда Трамп пренебрежительно отнесся к крайне важным переговорам, заговорив о еде в Мар-а-Лаго и физической форме генералов украинского лидера. Детская забава», — говорится в тексте.

Еще одним «запоминающимся моментом» журналисты назвали эпизод, когда «Зеленский потерял самообладание». Он пожал плечами, а затем рассмеялся, когда Трамп сказал: «Россия хочет, чтобы Украина добилась успеха», пишет Sky News.

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее в США увидели «благосклонное отношение» Трампа к позициям Москвы после встречи с Зеленским.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524785_rnd_8",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+