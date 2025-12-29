Размер шрифта
«Добро должно быть с кулаками»: в Белоруссии прокомментировали размещение

Полковник Богодель: размещение Орешника в Белоруссии является посланием Западу
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Размещение в Белоруссии новейшего российского ракетного комплекса «Орешник» является посланием Западу о том, что Москва и Минск готовы защищать свой мир всеми имеющимися средствами. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил заместитель начальника факультета Генштаба Вооруженных сил белорусской Военной академии полковник Андрей Богодель.

«Сегодня по-настоящему любое добро должно быть, конечно же, с кулаками. Сегодня, к сожалению, мир по-другому уже не может быть устроен», — отметил он, подчеркнув то, что Минск не собирается нападать «на ту же самую Британию, Германию».

При этом, по словам Богоделя, размещение новейшего российского ракетного комплекса на территории Белоруссии является посылом странам Запада о том, что «к нам лучше не лезть». Полковник также напомнил, что западные страны за время спецоперации, нарушили очень много «красных линий», связанных с поставкой Украине и применением ракетных систем.

24 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин доложил президенту республики Александру Лукашенко о размещении «Орешника» и его постановке на боевое дежурство. Кроме того, одной из тем встречи было развитие военного и военно-технического сотрудничества с Россией.

Ранее в Белоруссии определили районы патрулирования «Орешника».

