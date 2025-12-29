Путин официально утвердил кресты на гербе России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который официально закрепляет наличие крестов на государственном гербе страны. Соответствующий документ появился на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон уточняет, что малые короны, большая корона и держава на гербе увенчаны равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами. В сопроводительных материалах отмечалось, что принятие изменений направлено на предотвращение искажений одного из официальных символов Российской Федерации.

Таким образом, новый закон формально закрепляет исторический облик герба и защищает его элементы от возможных неправильных трактовок или изменений в оформлении.

В середине декабря депутаты Госдумы в третьем чтении приняли закон изменяющий описание герба России. Принятый закон стал ответом на случаи, когда кресты на государственных символах — например, гербах учреждений или изображениях храмов на денежных купюрах — исчезали или заменялись стилизованными знаками. В обществе такие ситуации получили название «крестопад», а закон призван предотвратить искажения официальных символов России.

