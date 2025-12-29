Размер шрифта
Путин установил в России День памяти жертв геноцида советского народа

Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида народа СССР
Алексей Никольский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон об установлении в России новой памятной даты 19 апреля — Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Соответствующий документ размещен на официальном портале опубликование правовых актов.

Закон вступает в силу с 1 января 2026 года.

Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре этого года. Заместитель председателя нижней палаты Ирина Яровая заявляла, что это событие в календаре памятных дат России означает подтверждение на общегосударственном уровне позиции о том, что «агрессия против СССР рассматривается как акт геноцида».

Выбор даты исторически обоснован, поскольку именно 19 апреля 1943 года был издан Указ № 39 — первый правовой акт, который официально зарегистрировал целенаправленную и масштабную политику нацистов по уничтожению людей на оккупированных территориях, пояснила Яровая.

Ранее Путин подписал закон о помощи волонтерам, сохраняющим память о жертвах нацистов.

