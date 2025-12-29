Сенатор Косачев: Евросоюз и Киев закладывают «мины» в мирный план по Украине

Отдельные представители Европейского союза и Украина закладывают различные «мины» в мирный план по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в статье для ТАСС.

По его словам, основные договоренности не должны достигаться с руководством Украины, при любых результатах потенциальных выборов оно ничего не решает.

Поэтому очень важно продвижение переговоров при активной роли администрации президента США Дональда Трампа, и прежде всего — нейтрализация всех «мин», которые Брюссель и Киев закладывают в любые планы, прикрывая заведомо неприемлемые для России пункты менее значимыми, написал парламентарий.

Косачев также считает, что руководство Украины не рассматривает всерьез возможность победы над Россией, поэтому делает ставку на террор. По словам парламентария, украинское руководство делает себя заложником завышенных ожиданий общества и загоняет эти ожидания в нереалистичное русло.

Ранее сообщалось, что Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет успеха для Украины.