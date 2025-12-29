Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет успеха для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский во время пресс-конференции с Дональдом Трампом удивился словам президента США о том, что Россия и лично глава государства Владимир Путин заинтересованы в успехе республики, а Москва будет участвовать в ее восстановлении. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Президент США заявил, что обсуждал с Владимиром Путиным возможность участия в восстановлении Украины. Он подтвердил, что Москва собирается содействовать этому, а Путин хочет, чтобы Украина «наконец-то добилась успеха».

При этом Трамп уточнил, что все это «звучит немного странно».

В ответ на эту реплику Владимир Зеленский чуть повел головой, и заулыбавшись сказал «да».

28 декабря Трамп и Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. Переговоры политиков продлились больше двух часов. После их окончания Трамп назвал «потрясающей» встречу с Зеленским. Глава Белого дома отметил, что им удалось многое обсудить.

Трамп рассказал, что вместе с Зеленским поговорил с президентами Франции, Финляндии и Польши Эммануэлем Макроном, Александром Стуббом и Каролем Навроцким, премьер-министрами Норвегии, Италии и Британии Йонасом Гаром Стёре, Джорджей Мелони и Киром Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем, генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Ранее Зеленский назвал «красные линии» Украины в переговорах.