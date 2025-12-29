Стало известно о желании Залужного покинуть пост посла Украины в Британии

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен покинуть свой пост в начале января 2026 года. Об этом сообщил информационный портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — отмечается в публикации.

По словам приближенных к офису украинского лидера Владимира Зеленского источников, Валерий Залужный еще несколько недель назад сообщил о своем желании уйти в отставку. Это произошло во время его визита в Киев. В материале уточняется, что тогда посол и глава государства обсудили возможность назначения Залужного на различные должности, включая премьер-министра Украины и руководителя офиса президента. Но в тот момент глава дипломатического представительства Киева в Лондоне не проявил никакой заинтересованности.

Еще несколько источников утверждают, что Залужный задумывался о том, чтобы стать послом Украины в США или вернуться на пост главнокомандующего армией страны, который он покинул в феврале 2024 года. Но к текущему моменту никаких решений принято не было.

Ранее Зеленского заподозрили в попытках дискредитировать Залужного.