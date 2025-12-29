Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Стало известно о желании Залужного покинуть пост посла Украины в Британии

NV: Залужный намерен уйти с поста посла Украины в Британии в начале января
Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен покинуть свой пост в начале января 2026 года. Об этом сообщил информационный портал NV, сославшись на источники в политических и дипломатических кругах.

«Вероятно, Залужный хочет вернуться в Киев, он может объявить об этом уже 4–5 января следующего года, если ничего не повлияет на его решение», — отмечается в публикации.

По словам приближенных к офису украинского лидера Владимира Зеленского источников, Валерий Залужный еще несколько недель назад сообщил о своем желании уйти в отставку. Это произошло во время его визита в Киев. В материале уточняется, что тогда посол и глава государства обсудили возможность назначения Залужного на различные должности, включая премьер-министра Украины и руководителя офиса президента. Но в тот момент глава дипломатического представительства Киева в Лондоне не проявил никакой заинтересованности.

Еще несколько источников утверждают, что Залужный задумывался о том, чтобы стать послом Украины в США или вернуться на пост главнокомандующего армией страны, который он покинул в феврале 2024 года. Но к текущему моменту никаких решений принято не было.

Ранее Зеленского заподозрили в попытках дискредитировать Залужного.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524731_rnd_2",
    "video_id": "record::7b2601c7-033b-4ba6-a516-4fad86ae0e42"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+