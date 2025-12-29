«Истошно кричал»: возбуждено уголовное дело о жестком похищении владивостокца

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о похищении мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Следственный комитет по Приморскому краю расследует похищение человека, произошедшее на улице Сахалинской во Владивостоке. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. По версии следствия, днем 23 декабря 2025 года на парковке возле жилого дома несколько мужчин напали на 39-летнего местного жителя, применили к нему физическую силу, после чего силой посадили в автомобиль и увезли на улицу Космонавтов», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, следователи устанавливают круг лиц, причастных к похищению. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль без государственных номеров. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь.

