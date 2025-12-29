Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Истошно кричал»: возбуждено уголовное дело о жестком похищении владивостокца

Во Владивостоке возбудили уголовное дело после жесткого похищения на автомобиле
Кадр из видео/Telegram-канал «DPS VL | Владивосток, Приморье, Россия»

Во Владивостоке возбудили уголовное дело о похищении мужчины. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Следственный комитет по Приморскому краю расследует похищение человека, произошедшее на улице Сахалинской во Владивостоке. Уголовное дело возбуждено по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ. По версии следствия, днем 23 декабря 2025 года на парковке возле жилого дома несколько мужчин напали на 39-летнего местного жителя, применили к нему физическую силу, после чего силой посадили в автомобиль и увезли на улицу Космонавтов», — говорится в публикации.

По данным канала, в настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства и причины произошедшего. Кроме того, следователи устанавливают круг лиц, причастных к похищению. Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль без государственных номеров. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь.

Ранее в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524647_rnd_6",
    "video_id": "record::7555cb77-dbe0-4659-8447-a97fb9f22eab"
}
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+