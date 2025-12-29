Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной

«Вызвали скорую»: автомобили с гаишниками разбились в погоне за Toyota Prius

Mash: экипажи ДПС столкнулись во время погони в центре Хабаровска 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27524479_rnd_7",
    "video_id": "record::6197dd0b-a923-400a-9282-dc41a7184d89"
}

В Хабаровске патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На улице Серышева водитель Toyota Prius проигнорировал требование остановиться и дал по газам. Инспекторы бросились следом. На перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина служебные авто врезались друг в друга. На место вызывали скорую», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался. В полиции выяснили, что ранее нарушителя лишали водительского удостоверения.

До этого в Москве пять автомобилей разбились в аварии. ДТП произошло на перекрестке улиц Воронежская и Ясеневая. Одна из машин вылетела на газон, сбив стелу с названием района. Очевидцы запечатлели последствия инцидента.

Ранее последние секунды жизни россиянки, разбившейся в ДТП на Пхукете, попали на видео.
 
Теперь вы знаете
Ожидание vs реальность. Как избавиться от плохого новогоднего подарка и ни с кем не поссориться
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+