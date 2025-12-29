«Вызвали скорую»: автомобили с гаишниками разбились в погоне за Toyota Prius

Mash: экипажи ДПС столкнулись во время погони в центре Хабаровска

В Хабаровске патрульные автомобили столкнулись в момент погони за Toyota Prius. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

«На улице Серышева водитель Toyota Prius проигнорировал требование остановиться и дал по газам. Инспекторы бросились следом. На перекрестке улиц Муравьева-Амурского и Запарина служебные авто врезались друг в друга. На место вызывали скорую», — говорится в публикации.

На кадрах, размещенных в сети, видно, что на заснеженной дороге стоят два белых автомобиля ДПС. По данным канала, правоохранители задержали нарушителя. Им оказался 35-летний водитель, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. От прохождения экспертизы он отказался. В полиции выяснили, что ранее нарушителя лишали водительского удостоверения.

