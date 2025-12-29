Ространснадзор предложил улучшить систему контроля в авиации после крушения Ан-24

Ространснадзор после крушения пассажирского самолета Ан-24 под Тындой направил в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в авиации. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава ведомства Виктор Гулин.

По его словам, Ространснадзор постоянно работает над повышением безопасности полетов.

» Мы уже направили в Минтранс предложения по совершенствованию системы контроля в отрасли и приложим все усилия для предотвращения подобных трагедий в будущем», — подчеркнул Гулин.

До этого Гулин сообщал, что в России не планируют запрещать эксплуатацию самолетов Ан-24.

Росавиация 5 ноября приняла решение аннулировать сертификат «Ангары» после того, как пассажирский самолет Ан-24, принадлежавший авиакомпании, потерпел крушение 24 июля текущего года. Это произошло при повторном заходе воздушного судна, следовавшего по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, на посадку. На борту находились 48 человек, в том числе пять детей. Никого из них спасти не удалось. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Ангара» может заплатить более полумиллиона за ущерб лесу.