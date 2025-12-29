В США увидели «благосклонное отношение» Трампа к позициям Москвы после встречи с Зеленским

CNN: встреча Трампа и Зеленского не завершилась прорывом в мирном урегулировании

Прошедшая 28 декабря встреча президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа по мирному урегулированию конфликта России и Украины, длившаяся более чем три часа, не принесла прорыва. Такую оценку дает телеканал CNN.

«После более чем трехчасовых переговоров ни один из участников не объявил о каком-либо значительном прорыве в затяжных усилиях по прекращению конфликта», — говорится в тексте.

В материале отмечается, что и Трамп, и Зеленский подчеркнули, что «процесс сложен и потребует больше времени». По оценке журналистов, президент США, который незадолго до встречи с Зеленским провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным «все же выразил относительно благосклонное отношение к позициям Москвы».

28 декабря президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский встретились в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Их переговоры продлились больше двух часов.

Перед встречей лидер Соединенных Штатов выразил уверенность в серьезном настрое руководства России в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Глава Белого дома также заявил, что, по его мнению, и президент РФ Владимир Путин, и Зеленский хотят мирного урегулирования.

Ранее Зеленский удивился словам Трампа, что Россия хочет успеха для Украины.