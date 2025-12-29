Размер шрифта
В РПЦ рассказали, в чем заключается национальная идея России

Священник Вигилянский назвал национальную идею России духовной и религиозной
Александр Гальперин/РИА Новости

Национальная идея России носит прежде всего духовный и религиозный характер и связана с нравственным преображением общества и следованием евангельским ценностям. Об этом рассказал РИА Новости протоиерей Русской православной церкви Владимир Вигилянский, в прошлом руководивший пресс-службой патриарха Московского и всея Руси.

Священнослужитель пояснил, что для верующего человека национальная идея имеет метафизический смысл и предполагает преобразование земной социально-политической жизни, в которой присутствуют несправедливость и пороки, в жизнь, основанную на духовных и нравственных ориентирах. По его словам, речь идет о сохранении традиционных ценностей, которые не противоречат евангельскому учению.

Вигилянский отметил, что под традиционными ценностями он понимает не только моральные ориентиры, но и сохранение красоты Божьего творения, а также уважение к людям, которые своим трудом, подвигами и творчеством раскрывали образ и подобие Бога. В этом контексте Россия, по его мнению, является не только географическим пространством, но и единым духовно-телесным организмом.

По словам священника, национальная идея также связана с государственностью и предполагает заботу о безопасности граждан, свободе личности и развитии материального и культурного потенциала страны. Он подчеркнул, что такая идея должна обеспечивать суверенитет государства и защиту человека, не представляя угрозы для других стран и не допуская проявлений шовинизма, ксенофобии или триумфализма.

Вигилянский добавил, что государственная идея должна опираться на конституцию и принципы справедливости и равенства перед законом. При этом выборная власть обязана служить этой идее, чтобы у верующих не возникало внутренних противоречий между гражданской жизнью и церковным учением.

Ранее Путин предупредил об опасности потерять молодое поколение, которое из-за развития искусственного интеллекта может разучиться самостоятельно мыслить.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27524533_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
