Назван экономический эффект от внедрения шестидневной рабочей недели

Шестидневная рабочая неделя не дает устойчивого роста ВВП на душу населения. Об этом «Газете.Ru» сказала эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Шестидневная рабочая неделя не дает устойчивого роста ВВП на душу населения. К слову, в СССР и других странах от шестидневки отказались не из гуманизма, а потому что она перестала быть эффективной. Аналогичным образом человечество отказалось от семидневки, рабского труда и телесных наказаний — все это в какой-то момент перестало быть эффективным и уже не отвечало потребностям развивающейся цивилизации», — констатировала Рокотянская.

Она напомнила об опыте Хоторнских экспериментов и позитивном опыте Генри Форда по переводу работников с шестидневной на пятидневную рабочую неделю. Тогда, к слову, вскрылся еще один позитивный эффект от большего количества выходных — работники в выходные склонные совершать больше покупок, что подстегивает общий уровень потребительского спроса и тем самым дает поддержку всей экономике, подытожила эксперт.

По ее словам, в долгосрочной перспективе и в масштабе всех отраслей экономики шестидневка не принесет значимого позитивного эффекта — наоборот, производительность работников начнет снижаться, увидим выгорание и проблемы со здоровьем, качество и креатив тоже начнут снижаться. Также в отдельных отраслях может нарастать число травм на производстве в силу усталости работников и снижения концентрации внимания, подчеркнула Рокотянская.

По ее словам, в целом современные исследования труда, наоборот, больше склоняются к тому, что экономика растет не от количества часов работы, а от производительности, технологий, креативности трудящихся и качества управленческих решений.

«В данном вопросе важно отделять краткосрочные эффекты от долгосрочных. Шестидневка может дать краткосрочный позитивный эффект в отдельных отраслях и при определенных условиях — как правило, при избытке дешевой рабочей силы, низкой автоматизации и работе, требующей простых повторяющихся операциях. Но в целом краткосрочные позитивные эффекты возможны и в более креативных направлениях — многие технологические стартапы на заре своего развития используют ненормированный рабочий труд, и это отчасти помогает им прорваться вперед быстрее конкурентов», — отметила Рокотянская.

По ее словам, китайские технологические гиганты тоже известны своими изнурительными режимами труда, что позволяет поддерживать постоянство производства для удовлетворения крупных заказов. В условиях военной мобилизационной экономики шестидневка тоже может принести позитивные плоды, считает эксперт.

Академик РАН и зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко считает, что ради ускорения экономического роста Россия могла бы вернуться к шестидневной рабочей неделе. Об этом 26 декабря он сказал в беседе с РИА Новости. Онищенко назвал такой режим труда приемлемым и добавил, что, по его мнению, он давно назрел, если страна ставит задачу «поднимать экономику». Также Онищенко заявил, что дополнительный рабочий день, на его взгляд, не должен отрицательно сказаться на здоровье граждан.

