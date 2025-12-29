Размер шрифта
Стало известно, что ВСУ массово свозили наемников на полигон в ДНР

РИА: ВСУ свозили иностранных наемников на полигон в Красноармейске
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово свозили иностранных наемников на полигон за шахтой «Красноармейская Западная» в Красноармейске в Донецкой народной республике. Об этом рассказал РИА Новости беженец Валерий Дрига.

По словам мужчины, он видел иностранцев, когда работал на шахте.

«И они за старой породой, там лесок, туда свозили», — поделился Дрига.

По его словам, наемников привозили в середине августа по сентябрь. Он уточнил, что это были смуглые люди, которых привозили на военных машинах, увозили с полигона. В одну машину грузили человек 30-40 в полном обмундировании, рассказал беженец.

До этого сообщалось, что члены колумбийского наркокартеля «Клан дель Гольфо», также известного как Los Urabeños, принимают участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Выходцы из Колумбии входят в состав иностранной частной военной компании «Арес групп» и воюют в подразделении ВСУ «Хартия».

Ранее стало известно, зачем в армию Украины идут наемники из Южной Америки.

