Пригожин пожаловался на последствия коронавируса

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с изданием «Стархит» пожаловался на последствия перенесенной коронавирусной инфекции.

По его словам, он все еще чувствует слабость. «Кашель, не могу подниматься сам на второй этаж, чувствую себя стариком», — говорит он.

Пригожин признался, что во время болезни был готов к наихудшему исходу. «Столько вещей переосмыслил. В какие-то моменты я не надеялся вернуться домой, было очень плохо. Я не мог пошевелиться, был полностью обездвижен», — вспоминает он.

Ранее Иосиф Пригожин рассказал, что во время лечения перенес цитокиновый шторм. Он был подключен к кислородному аппарату и опыт болезни описывает как «8 дней ада».