Звезда фильма «Белое солнце пустыни» госпитализирован с пневмонией
Антон Демидов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Советского и грузинского актера Кахи Кавсадзе, который в том числе известен по роли Черного Абдуллы в фильме «Белое солнце пустыни», был госпитализирован в Первую университетскую клинику в Тбилиси. Об этом сообщает Первый канал Грузии, ссылаясь на директора медучреждения Левана Ратиани.
По словам медика, состояние артиста стабильно тяжелое. Как рассказал глава клиники, у Кавсадзе обнаружили двустороннюю пневмонию.
Отмечается, что актер в конце прошлого года проходил лечение в этой же клинике от коронавируса.
16 февраля стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР Михаила Боярского.
close