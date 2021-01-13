«Он такой харизматичный»: Бузова рассказала о симпатии к Путину
Елена Арнольдова
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Телеведущая и певица, звезда шоу «Дом-2» Ольга Бузова в беседе с «Комсомольской правдой» рассказала о симпатии к президенту России Владимиру Путину.
Бузова подчеркнула, что глава государства всегда был для нее идеалом. «Я думаю, многие девочки пережили влюбленность в главу нашей потрясающей страны. Он такой харизматичный», — поделилась она.
Кроме того, 34-летняя артистка призналась, что, встретив Владимира Путина, она бы спросила у него, как президент к ней относится и знает ли о ее существовании.
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