Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки Трампа оспорить итоги выборов

Голливудский актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер прокомментировал попытки действующего президента США Дональда Трампа оспорить результаты президентских выборов. Об этом сообщает Economist.

По его словам, в том, кто является победителем в гонке за место в Белом доме, «нет сомнений». Кроме того, он оценил действия Трампа как «глупость, сумасшествие и зло».

Актер также подчеркнул, что беспокоится за будущее своей страны.

«Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава», — добавил Шварценеггер.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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