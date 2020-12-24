Культовый сериал «Секс в большом городе» может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, сообщает Page Six со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, продолжение сериала станет эксклюзивом для HBO Max. К своим ролям вернутся все главные звезды сериала, кроме исполнительницы роли Саманты Джонс Ким Кэттролл, неоднократно заявлявшей, что она не заинтересована в продолжении проекта.

Американский комедийно-драматический сериал «Секс в большом городе» выходил на телеканале HBO с 1998 по 2004 год. После завершения сериала вышли два полнометражных фильма — в 2008 и 2010 годах.

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