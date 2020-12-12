Худрук Рыжаков: Гафт — это целая история «Современника»

__is_photorep_included13397005: 1

Художественный руководитель театра «Современник» Виктор Рыжаков прокомментировал «Газете.Ru» смерть актера Валентина Гафта.

«Гафт — это целая история «Современника» и театра в целом. Величайший артист с величайший даром, покорить который вряд ли кому-то удастся. В Гафте соединились одновременно любовь к человеку и сарказм. Я все время сравниваю его с Чеховым. Большая потеря. Для всего театра, не только «Современника», — сказал он.

Валентин Гафт скончался 12 декабря в 85 лет. Он работал в «Современнике» с 1969 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Умер актер Валентин Гафт

— Гафта похоронят на Троекуровском кладбище в Москве